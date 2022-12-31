Россияне назвали популярные на новогодних каникулах фильмы

Самые популярных на новогодних каникулах фильмы назвали россияне в социологическом опросе портала Superjob.ru. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«25 процентов россиян планируют провести время за просмотром старых добрых советских фильмов. В топ-10 самых популярных фильмов по-прежнему входят "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию", "Чародеи", "Служебный роман", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Гардемарины, вперед!", "Москва слезам не верит", "Джентльмены удачи" и "Приключения Шурика"», — говорится в сообщении.

При этом, 15 процентов опрошенных планирует смотреть зарубежные фильмы и сериалы в новогодние праздники. Самыми популярными новинками среди респондентов оказались недавно вышедшие фильм «Аватар» и сериал «Уэнсдей». Следом за ними идут уже ставшие традиционными «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Отпуск по обмену», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Стражи галактики», «Реальная любовь» и «Форсаж».

В топе зарубежной классики у шести процентов россиян оказались фильмы: «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Трудный ребенок», «Друзья», «Бетховен», «Звездные войны», «Бойцовский клуб», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рембо».

Восемь процентов опрошенных рассказали, что будут смотреть современные российские фильмы и сериалы: «Елки», «Художник», «Вампиры средней полосы», «Жуки», «Метод», «Кухня», «Последний богатырь», «Легенда № 17», «Переговорщик» и мультфильм «Три богатыря».

Ранее россияне выбрали пять самых новогодних сцен из знаменитых советских фильмов.