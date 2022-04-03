Москва стала самым популярным маршрутом для путешествий на поезде в апреле. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сервис бронирования билетов «Туту.ру».

Отмечается, что чаще всего билеты на поезд в столицу покупали жители Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара. В среднем билет им обошелся в три тысячи рублей.

Также россияне предпочитают отправляться на поезде в Санкт-Петербург. В апреле туда было куплено около 12 процентов билетов. Чаще всего это направление выбирали туристы из Москвы, Ростова-на-Дону, Пскова, Твери и Воронежа, а средняя стоимость поездки составляла 2,9 тысячи рублей.

Также среди наиболее популярных железнодорожных маршрутов оказались Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень.

Ранее стало известно о новом сервисе для бронирования отелей в России.