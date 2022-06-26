Москвичи назвали самую популярную музыку на выпускных прошлых лет

На выпускных вечерах прошлых лет можно было услышать все: от американского рока до русской попсы. Об этом «Мосленте» рассказали бывшие выпускники.

По словам Олега Фочкина, закончившего школу в 1982 году, на его выпускном играла местная группа, исполнявшая рок-хиты советской классики и Deep Purple.

Выпускники начала 90-х вспомнили, что сами пели песни The Beatles, Пресли, ДДТ, Наутилус, Manowar под гитару. Также в те годы был среди молодежи был популярен певец и основатель группы «Гражданская оборона» Егор Летов.

В 2000-х акцент в музыке на выпускных вечерах сместился в сторону русской попсы. На дискотеках ставили «Сплина» и «Мумий-тролля». «Ехать по ночной Москве было прикольно, у меня до этого не было такого опыта. Мы пели t.A.T.u "Нас не догонят". Мне четко запомнилось, что орали мы всю дорогу», — также вспомнила одна из выпускниц.

Ранее стало известно, что движение транспорта и парковку в центре Москвы ограничат из-за празднования школьных выпускных и Дня молодежи 25 и 26 июня.