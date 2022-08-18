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Определены самые популярные авинаправления в бархатный сезон

Определены самые популярные авинаправления в бархатный сезон
Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Самыми популярными авинаправлениями в бархатный сезон в России оказись Сочи, Москва и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.

«Сочи — самый популярный маршрут. Его доля за год выросла с 19 до 32 процентов, а средний чек составил 8,1 тысячи рублей. В пользу курорта перераспределилась часть пассажиропотока из закрытых южных аэропортов — Краснодара, Анапы и Геленджика, отмечают аналитики сервиса», — говорится в сообщении.

В тройку лидеров вошли Москва и Санкт-Петербург, туда в первую половину осени туристы оформляют 13,7 и 9,6 процента билетов с 1 сентября по 15 октября. Цена билета в одну сторону при этом в среднем составляет 6,8 тысячи рублей в одну сторону.

Популярными авиамаршрутами на начало осени также стали Минеральные Воды и Калининград. Средний чек в одну сторону составляет 6,7 и 5,3 тысячи рублей соответственно.

Ранее было названо самое популярное железнодорожное направление у семейных туристов.

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