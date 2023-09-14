Определены самые популярные у россиян подержанные автомобили

Самые популярные у россиян автомобили с пробегом дороже двух миллионов рублей и в возрасте до трех лет определили аналитики популярного сервиса объявлений.

В массовом сегменте самым популярным авто стала Toyota Camry. На втором месте в рейтинге KIA K5, а на третьем — Toyota RAV4. Пятерку лидеров замкнули китайский Geely Monjaro и корейский Kia Sportage.

Среди востребованных моделей в премиум сегменте оказались Mercedes-Benz E-класса, BMW X5, BMW 5 серии, BMW 3 серии и BMW X6.

Ранее был составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.