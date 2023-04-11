Названы самые популярные для студентов и выпускников вакансии

Самые популярные для студентов и выпускников вакансии и стажировки были названы в исследовании сервиса «Работа.ру», материал которого есть в распоряжении «Мосленты».

«Самые популярные профессии из категории "Работа для студентов / стажировки" — это курьеры разного типа — более 38 процентов от всех предложений, продавцы и менеджеры по продажам — более 28 процентов от всех предложений», — говорится в сообщении.

Для студентов и выпускников наиболее доступными стали также вакансии водителя-курьера с личным автомобилем, специалиста колл-центра / консультанта по телефону, специалиста информационного центра, агента и менеджера по продажам.

Среди самых распространенных видов графика работы на период стажировки — полный рабочий день, сменный и свободный график: около 80 процентов вакансий. Причем полный рабочий день и сменный график постепенно теряют актуальность, в то время как предложений со свободным графиком становится все больше.

Соискатели из раздела «Работа для студентов / стажировки» в основном адекватно оценивают свои возможности и размер оплаты труда. В среднем в месяц они претендуют на зарплату примерно в 32 тысячи рублей.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в Москве.