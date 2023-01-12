Названы популярные города для зимних путешествий по России

Самые популярные города для путешествий по России по итогам своего исследования назвал онлайн-сервис «Суточно.ру», результаты опроса имеются в распоряжении РБК.

«Калининград указали как оптимальное направление для зимних поездок 19 процентов респондентов, Санкт-Петербург и Великий Устюг — по 17 процентов. Еще 13 процентов назвали Сочи, девять процентов — Москву и восемь процентов — Казань. В первую десятку также вошли Сортавала (семь процентов), Мурманск (шесть процентов), Петрозаводск (три процента), Кировск (один процент)», — говорится в материалах опроса.

По словам основателя и генерального директора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, в Калининграде и Санкт-Петербурге также дешевле всего арендовать жилье — суточная стоимость аренды там будет составлять в среднем 2,92 тысячи рублей и 2,53 тысячи рублей соответственно. В остальных городах стоимость проживания будет выше четырех тысяч рублей за сутки.

Так, например, в Москве жилье можно будет снять в среднем за 4,48 тысячи рублей в сутки, в Сочи — за 4,02 тысячи рублей, Казани — за 4,17 тысячи рублей, Кировске — за 4,22 тысячи рублей, Сортавале — за 6,2 тысячи рублей, Мурманске — за 4,21 тысячи рублей, Петрозаводске — за 4,31 тысячи рублей и в Великом Устюге — за 5,11 тысячи рублей.

Ранее были названы самые интересные для путешествий города Подмосковья.