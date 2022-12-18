Названы самые популярные подарки на Новый год у россиян

Самые популярные у россиян подарки на Новый год назвала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries. В топ востребованных товаров вошли планшеты, кофейные наборы и кружки.

С 1 по 14 декабря 2022 года спрос на кофейные наборы вырос на 129 процентов, на кружки и постельное белье рост составил 112 процентов, на сервизы с изображением символов года — 107 процентов. Кроме того, россияне начали активно интересоваться планшетами (рост составил 133 процента), бытовой техникой (89), смартфонами (88), ювелирными украшениями (83) и кошельками (76). В подарок детям чаще всего покупают сладкие наборы (рост составил 170 процентов), железные дороги (112), а также плюшевых котов и кроликов (68).

Ранее аналитики назвали среднюю стоимость новогодних подарков москвичей. В этом году она составила более 15 тысяч рублей.