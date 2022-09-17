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20:00, 17 сентября 2022
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Стали известны самые популярные сферы онлайн-образования в Москве

Стали известны самые популярные сферы онлайн-образования в Москве
Фото: Unsplash

Стали известны самые популярные сферы онлайн-образования в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наиболее востребованными сферами онлайн-образования у москвичей являются IТ, иностранные языки, маркетинг, дизайн и финансы. При этом все чаще в области дистанционного образования появляются курсы по саморазвитию, психологии, кульуры и искусства и красоты.

Ранее сообщалось, что москвичи начали массово изучать азиатские языки. Спрос на услуги репетиторов по китайскому, корейскому и японскому увеличился более чем на 100 процентов.

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