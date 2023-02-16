Названы самые популярные у россиян товары ушедшего бренда IKEA

Самые популярные у россиян товары ушедшего из страны бренда IKEA назвали РИА Новости в маркетплейсе «Яндекс Маркет». В интернет-магазине сообщили агентству, что покупатели чаще всего приобретают посуду, текстиль и детские игрушки из IKEA.

«По числу заказов на сервисе лидирует посуда: стаканы и стопки "Смориска", бокалы "Покал", кружки "365+" и миски "Офтаст". В топ по этому показателю также попали наборы фломастеров и вешалок», — рассказали в компании. Кроме того, по обороту продаж на маркетплейсе лидируют мягкая игрушка-акула «Блохэй» и детский кухонный гарнитур «Дуктиг».

Популярность некоторых товаров зависит от сезона, уточнили в «Яндекс Маркете». К примеру, перед Днем всех влюбленных на сайте начали активно покупать игрушку-подушку в виде сердца «Фамниг Йэрта».

Товары IKEA появились в продаже на маркетплейсе летом 2022 года. В тот же период официальные магазины бренда в России закрылись, перед этим в них прошла финальная распродажа.