Назван самый популярный у россиян алкоголь в период новогодних праздников

Самым популярным алкоголем у россиян в период новогодних праздников является водка и винодельческая продукция. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

«Учитывая объемы легальных розничных продаж в 2021 году, наибольший объем проданной продукции в предновогодний период пришелся на пиво и пивные напитки, винодельческую продукцию, включая шампанское, а также водку», — рассказали в ведомстве.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз отметил, что в период праздников 3,5 раза растут продажи игристых вин по сравнению с летне-осенним периодом. При этом годовой перевес по количеству купленных бутылок все равно остается у водки, отметил он.

Дробиз уточнил, что в период с 15 декабря по 20 января россияне выпивают около 30 процентов годового объема игристых вин и шампанских.

Ранее россиян предупредили об ограниченном сроке хранения открытых бутылок с вином.