Сегодня в 13:04
1 мин.
В Россию вернулся популярный бренд французской косметики
Кадр: Telegram-канал «Авиапарк»
Открытие магазина популярного бренда французской косметики L’Occitane в ТЦ «Авиапарк» попало на видео. Ролик выложили в официальном Telegram-канале торгового комплекса.
На кадрах видно, что вернувшаяся в Россию компания сменила название. Теперь магазины бренда называются «Л’Окситан». Внутри бутика сохранилось привычное оформление.
Ролик вызвал одобрение у пользователей сети и набрал десятки положительных реакций.
Об открытии магазинов французского бренда под новым названием стало известно в мае. По данным СМИ, иностранная компания продала российское подразделение.