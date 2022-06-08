В Россию вернулся популярный бренд французской косметики

На кадрах видно, что вернувшаяся в Россию компания сменила название. Теперь магазины бренда называются «Л’Окситан». Внутри бутика сохранилось привычное оформление.

Ролик вызвал одобрение у пользователей сети и набрал десятки положительных реакций.

Об открытии магазинов французского бренда под новым названием стало известно в мае. По данным СМИ, иностранная компания продала российское подразделение.