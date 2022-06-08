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В Россию вернулся популярный бренд французской косметики

В Россию вернулся популярный бренд французской косметики
Кадр: Telegram-канал «Авиапарк»

Открытие магазина популярного бренда французской косметики L’Occitane в ТЦ «Авиапарк» попало на видео. Ролик выложили в официальном Telegram-канале торгового комплекса.

На кадрах видно, что вернувшаяся в Россию компания сменила название. Теперь магазины бренда называются «Л’Окситан». Внутри бутика сохранилось привычное оформление.

Ролик вызвал одобрение у пользователей сети и набрал десятки положительных реакций.

Об открытии магазинов французского бренда под новым названием стало известно в мае. По данным СМИ, иностранная компания продала российское подразделение.

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