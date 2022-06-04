Дизайнер назвал популярный в СССР сувенир для иностранцев

Электрический самовар «Спутник», выпущенный малым тиражом в 1970-80-х годах стал одним из самых популярных сувениров для иностранцев из СССР. Об этом «Мосленте» рассказал директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

«Этот самовар с тремя ножками выглядит как спутник, как сувенир, такие часто дарили иностранцам и нашим космонавтам. По-моему, это такая квинтэссенция всего русского в одном предмете дизайна ― и самовар, и спутник. К тому же он электрический и с пластиком — явно продукт современных технологий, если сравнивать с дровяными самоварами. Я считаю, что это настоящий символ советской эпохи», — сказал собеседник.

Саньков объяснил, что все военные заводы в СССР должны были выпускать какой-то процент гражданской продукции и скульптору Константин Собакину предложили разработать что-то на основе технологий и материалов, применявшихся в авиастроении. Тогда дизайнер и сделал необычный самовар, который потом делали из самолетного сопла.

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