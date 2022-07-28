Мужчина попытался изнасиловать девочку на парковке в Москве

В столице мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Обвиняемый напал на жертву на парковке по улице Генерала Тюленева.

«Потерпевшая оказала ему активное сопротивление, громко звала о помощи, на что привлекла внимание жильцов дома, которые спугнули злоумышленника, и он скрылся», — приводит следствие подробности о попытке сексуального насилия.

По подозрению в нападении оперативники задержали 27-летнего мужчину. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 3 статьи 131 УК России («Покушение на изнасилование несовершеннолетней»). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу, сообщает ведомство.

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