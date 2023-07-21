В Москве оперативникам ФСБ продали порошок для 3D-печати вместо осмия

В Москве мошенник продал оперативникам под прикрытием порошок для 3D-печати вместо осмия, сообщает Baza.

По данным канала, сотрудники ФСБ узнали, что кто-то хочет продать в столице этот редкоземельный металл платиновой группы, стоимость которого на черном рынке может достигать 50 тысяч долларов за один грамм, и совершили проверочную закупку.

Сделка состоялась в ресторане грузинской кухни на шоссе Энтузиастов. Купленное вещество отправили на экспертизу, показавшую, что это не дорогой металл, а титановый сферический порошок для 3D-печати.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее двух мужчин задержали в Подмосковье при покупке у оперативника под прикрытием цезия-137.