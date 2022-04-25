Москвичей восхитило фото Porsche с советскими номерными знаками из 90-х

Фото немецкого автомобиля Porsche 964 с советскими номерами, опубликованное в из сообществе MOSCOW XXI во «ВКонтакте» восхитило пользователей сети.

На снимке изображена трехдверная машина красного цвета с номерами «8395МН». Автор топика указал, что фотография была сделана в конце 90-х годов в одном из московских дворов.

Пользователи в комментариях отметили редкость фотографии, так как в конце прошлого века на столичных улицах не часто можно было встретить такие иномарки.

Один из участников сообщества также выдвинул версию, что машина принадлежала Юрию Брежневу — сыну генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

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