В московском дворе нашли «портал в эпоху СССР»

Автомобиль ВАЗ-2101, который в народе прозвали «копейкой», в современном московском дворе удивил пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Сокольники М125».

«Москвичка заметила на Гастелло, 8 настоящую машину времени», — написали администраторы сообщества.

На снимке запечатлен ВАЗ-2101 красного цвета. Фото получилось атмосферным, потому что на крыше машины упакованы ретрочемоданы из советской эпохи и старый трехколесный велосипед.

«Атмосферно до мелочей», «Прямо портал в другую эпоху», «Очень классно выглядит, крыша прям умилила», «Ностальгия! Парень молодец, восстанавливает ретроавто», — написали пользователи сети.

Ранее на парковке в Москве заметили «газон на колесах».