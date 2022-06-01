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Следователи нарисовали портрет типичной жертвы педофила

Следователи нарисовали портрет типичной жертвы педофила
Фото: Annie Spratt / Unsplash

Портрет типичной жертвы педофила нарисовала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко. Часть несовершеннолетних страдает от действий родственников и близких.

«Половину совершенных близкими лицами преступлений, которые касаются насилия или насильственных действий сексуального характера, к сожалению, совершают именно сожители матери ребенка», — рассказала представитель следственных органов.

По ее словам, чаще всего жертвами педофилов становятся городские девочки в возрасте 11-14 лет, но нередко преступления совершаются в отношении девушек 15-17 лет. Наибольшее количество изнасилований случается в городах. В них проще затеряться, а селах и небольших населенных пунктах зачастую все друг друга знают, сказала зампред СК.

«При этом, согласно исследованиям, дети из неполных семей становились жертвами не так часто», — сообщила Елена Леоненко.

Ранее в Москве педофил надругался над ребенком и избил его мать. Подозреваемый остался на непродолжительное время с ребенком своей сожительницы и «совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении него».

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