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15:06, 07 ноября 2022
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Послание друзей на автомобиле в Подмосковье развеселило пользователей сети

Послание друзей на автомобиле в Подмосковье развеселило пользователей сети
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Замеченный в столичном регионе автомобиль с надписью «Выходи бухать, Тоха» развеселил пользователей сети. Фото машины опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Послание нанесли на боковую часть кузова автомобиля, вероятно, баллончиком с желтой краской. «Вышел Тоха или нет, остается загадкой», — пошутила администрация сообщества. В группе тут же вспомнили слова популярной детской песни: «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг».

Оригинальный способ позвать друга выпить не оставил фолловеров равнодушными: пост набрал десятки смеющихся смайликов от подписчиков.

Ранее в подмосковных Химках заметили автомобиль из популярного с 2005 по 2009 годы телешоу «Такси» на ТНТ. В сети выяснили, что ведущий программы Алексей Куличков раньше жил в этом районе.

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