Послание от соседа жителю Подмосковья восхитило пользователей сети

Житель Подмосковья прислал письмо со словами поддержки расставшемуся с возлюбленной соседу. Фотография послания была опубликована в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«Чувак, я видел, что твоя девушка вчера съехала. Не расстраивайся, найдешь лучше! Возьми это и сходи в стрип-клуб. Удачи. Квартира 87», — написал автор послания и приложил к своему письму тысячу рублей.

«Когда очень повезло с соседями», «Всем бы таких соседей бдительных», «Наверняка в 87 квартиру и съехала», — написали пользователи сети.

Ранее объявление в лифте подмосковной многоэтажки разозлило пользователей сети.