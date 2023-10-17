Послание шумным соседям в московском подъезде развеселило россиян

В подъезде на юго-западе Москвы заметили послание к шумным соседям, составленное в виде просьбы к Богу. Необычное объявление, выложенное в Telegram-канале «Коньково и Беляево М125», развеселило россиян.

«Господи! Дай ум, здоровья и терпения тем людям, которые стучат поздно вечером по батареям и трубам и лишают соседей здоровья и покоя. Господи! Замени этим людям зло на добро! Вразуми их», — говорится в наклеенном в подъезде обращении. Внизу автор оставил короткие номера полиции и экстренных служб.

Объявление повесили в доме на улице Академика Волгина, уточнил источник. «Оригинально», «Аминь», «Если не поможет, в следующем объявлении за упокой будет свечки ставить», — написали комментаторы.

Ранее объявление с проклятиями в московской многоэтажке заинтересовало россиян.