После атаки на столичный регион возбуждено дело о теракте

Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на Московский регион. Об этом сообщил Следственный комитет России.

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане. В ведомстве отметили, что дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередные террористические акты против мирных граждан.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летело более 400 дронов. Большая часть беспилотников нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах, 85 аппаратов уничтожено на подлете к столице. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что при атаке на Подмосковье повреждены жилые дома и инфраструктура. По словам чиновника, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.

Также сообщалось, что жители подмосковного Подольска заметили столб дыма после атаки Вооруженных сил Украины на регион.