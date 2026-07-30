После бурного роста численность скворцов в Подмосковье пойдет на спад

Численность скворцов в Московской области начнет снижаться из-за усилившейся конкуренции за кормовые ресурсы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Ранее Московский регион столкнулся с нашествием скворцов. По словам эксперта, нельзя гарантировать, что оно станет новой «сезонной нормой». Однако повторение подобного сценария через несколько лет возможно при совпадении благоприятных факторов.

«Я бы назвал нынешнюю ситуацию пиком волны, за которым неизбежно последует спад. Природа сама отрегулирует баланс. Свою роль сыграют и естественные регуляторы: скученность провоцирует вспышки заболеваний, а обилие скворцов, в свою очередь, привлекает хищников — ястребов-перепелятников, куниц», — уточнил Усманов.

Ранее сообщалось, что благоприятные погодные условия позволили птицам раньше вернуться в регион и быстрее приступить к поиску корма.