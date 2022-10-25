Стало известно возможное название сети KFC в России после ребрендинга

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в России ждет ребрендинг. Стало известно, что российская сеть будет продана новому владельцу бизнеса, сообщает «Коммерсантъ».

«Покупателем актива оценочной стоимостью 1,3 миллиарда рублей стали структуры ижевского франчайзи сети ГК "Фуд-сервис" Константина Котова и Андрея Осколкова. По информации "Ъ", новый владелец обязан постепенно ребрендировать одну тысячу заведений KFC в России в Rostic’s», — пишет издание.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, не все действующие франчайзи захотят продолжить работу под новым брендом. Это связано с тем, что у KFC много партнеров. Он отметил, что партнеры в регионах постараются как можно дольше проработать под старым именем, после чего сменят название на созвучное, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее были раскрыты варианты нового названия российского бизнеса OBI.