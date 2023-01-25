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14:04, 25 января 2023
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Мясников назвал опасные последствия железодефицитной анемии у мужчин

Мясников назвал опасные последствия железодефицитной анемии у мужчин
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Опасные последствия железодефицитной анемии у мужчин навал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком развития рака. Чтобы это выяснить, необходимо пройти обследование», — предупредил эксперт. Кроме того, снижение уровня железа приводит к падению гемоглобина и кислородному голоданию всех тканей организма.

По словам специалиста, анемия является одной из самых распространенных патологий. Дефицит железа имеется у каждой четвертой женщины, в первую очередь из-за регулярной потери крови при менструации. Кроме того, железодефицитная анемия может появиться из-за эрозии кишечника, желудка и полипов — кровопотери в этих случаях бывают небольшие, но приводящие к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее доктор Александр Мясников назвал способы определения дефицита железа в организме. По его словам, для этого достаточно съесть свеклу.

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