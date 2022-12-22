Последствия ледяного дождя в Москве попали на видео

«Целый квест — доехать до работы», «На два смело можно умножать время в пути сегодня», «Да, резиновые сапоги с шипами бы пригодились», «Удаленка рулит», «Два тулупа, три акселя, и я на работе», — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах видно, что дороги в городе залиты водой — машины едут по огромным лужам. Улицы и тротуары покрыты льдом, из-за чего люди во избежание падения вынуждены передвигаться медленно и аккуратно.

Ранее на видео попали последствия сильного снегопада, сменившего в Москве тропические ливни. С самого утра в столице наблюдались огромные очереди на транспорт и дорожные заторы.