Город
09:39, 22 декабря 2022
1 мин.

Последствия ледяного дождя в Москве попали на видео

Последствия ледяного дождя в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

В ночь на четверг, 22 декабря, в Москве и области прошел дождь, который покрыл ледяной коркой улицы и превратил город в большой каток. Последствия непогоды в столице попали на видео, которые опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Целый квест — доехать до работы», «На два смело можно умножать время в пути сегодня», «Да, резиновые сапоги с шипами бы пригодились», «Удаленка рулит», «Два тулупа, три акселя, и я на работе», — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах видно, что дороги в городе залиты водой — машины едут по огромным лужам. Улицы и тротуары покрыты льдом, из-за чего люди во избежание падения вынуждены передвигаться медленно и аккуратно.

Ранее на видео попали последствия сильного снегопада, сменившего в Москве тропические ливни. С самого утра в столице наблюдались огромные очереди на транспорт и дорожные заторы.

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