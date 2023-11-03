13:22, 03 ноября 2023
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Последствия сильных ливней в Подмосковье попали на видео
Улицы подмосковной Коломны затопило дождем.
Улицы подмосковного города Коломна затопило в результате сильных дождей. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье №1».
«В Коломне можно было на лодке передвигаться по дорогам», — подписали публикацию администраторы канала.
Как сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале, в городе выпало 42 миллиметра осадков, что составило 102 процента месячной нормы. Это стало абсолютным рекордом по осадкам для 2 ноября с 1970 года.
Ранее в Подмосковье на видео попала затопленная растаявшим снегом проезжая часть.