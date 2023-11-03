Последствия сильных ливней в Подмосковье попали на видео

«В Коломне можно было на лодке передвигаться по дорогам», — подписали публикацию администраторы канала.

Как сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале, в городе выпало 42 миллиметра осадков, что составило 102 процента месячной нормы. Это стало абсолютным рекордом по осадкам для 2 ноября с 1970 года.

Ранее в Подмосковье на видео попала затопленная растаявшим снегом проезжая часть.