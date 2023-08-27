11:12, 27 августа 2023
1 мин.
Последствия массового ДТП возле жилого комплекса в Москве попали на видео
Массовое ДТП с тремя автомобилями произошло у ЖК «Мякинино Парк» в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
У ЖК «Мякинино Парк» на западе столицы произошло массовое ДТП. Последствия аварии попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
На кадрах видно, что три легковые машины пострадали после столкновения. На место прибыла полиция. По данным очевидцев, на месте аварии собирается пробка.
Ранее в Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем. Автоавария произошла около поселка Зеленый в Богородском районе.