Последствия массового ДТП возле жилого комплекса в Москве попали на видео

На кадрах видно, что три легковые машины пострадали после столкновения. На место прибыла полиция. По данным очевидцев, на месте аварии собирается пробка.

Ранее в Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем. Автоавария произошла около поселка Зеленый в Богородском районе.