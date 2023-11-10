Последствия обрушения автомобильного моста в Подмосковье попали на видео

Автомобильный мост обрушился в деревне Кутино в Подольском районе Подмосковья, сообщает областная прокуратура

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин обрушения. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по содержанию объектов дорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Последствия произошедшего попали на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

По сведениям канала, полотно моста лопнуло и обвалилось, когда по нему проезжала белая иномарка, за рулем которой находилась пожилая женщина. Пострадавшая жива, ее осматривают врачи.