Город
13:22, 10 ноября 2023
1 мин.

Последствия обрушения автомобильного моста в Подмосковье попали на видео

Автомобильный мост обрушился в Подольском районе Подмосковья.

Последствия обрушения автомобильного моста в Подмосковье попали на видео

Автомобильный мост обрушился в деревне Кутино в Подольском районе Подмосковья, сообщает областная прокуратура

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин обрушения. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по содержанию объектов дорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Последствия произошедшего попали на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

По сведениям канала, полотно моста лопнуло и обвалилось, когда по нему проезжала белая иномарка, за рулем которой находилась пожилая женщина. Пострадавшая жива, ее осматривают врачи.

У 60-летней женщины диагностировали серьезные травмы груди и ног, а также ушиб головы, уточняет Shot.

Ранее массовое ДТП из-за гололеда в Москве попало на видео.