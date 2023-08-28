10:02, 28 августа 2023
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Последствия падения беспилотника в Подмосковье попали на видео
В подмосковных Люберцах обломки сбитого БПЛА упали в СНТ.
Кадр: Telegram-канал SHOT
В подмосковных Люберцах обломки сбитого БПЛА упали в СНТ. Последствия падения беспилотника попали на видео, опубликованное SHOT.
По информации Telegram-канала, упавшие обломки нанесли повреждения на одном участке: в доме выбило стекла и расплавился забор.
Серьезных разрушений из-за взрыва БПЛА нет, никто не пострадал, пишет SHOT.
Ранее взрыв после падения сбитого БПЛА в Подмосковье попал на видео.