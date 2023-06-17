Последствия смертельного ДТП в Подмосковье попали на видео

Юзеры опознали по видео место происшествия и отметили в комментариях, что это очень опасный перекресток, так как одна из дорог выходит на него снизу вверх. Они предположили, что водитель машины, которая ехала в горку, не знал о повороте, поэтому не снизил скорость.

«А лежачий там нельзя установить, иначе зимой никто не въедет в горку», — заметил один из участников дискуссии.

Ранее последствия ДТП с участием шести машин в Москве попали на видео.