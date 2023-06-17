Последствия смертельного ДТП в Подмосковье попали на видео
Смертельная авария произошла на площади 49-й армии в Серпухове.
Смертельная авария произошла на площади 49-й армии в подмосковном Серпухове. Ее последствия попали на видео, опубликованное в группе «Подслушано Серпухов. ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».
На перекрестке столкнулись две иномарки. По информации источника, находившийся за рулем одного из автомобилей 32-летний мужчина погиб, еще четверых пострадавших увезли в реанимацию.
Юзеры опознали по видео место происшествия и отметили в комментариях, что это очень опасный перекресток, так как одна из дорог выходит на него снизу вверх. Они предположили, что водитель машины, которая ехала в горку, не знал о повороте, поэтому не снизил скорость.
«А лежачий там нельзя установить, иначе зимой никто не въедет в горку», — заметил один из участников дискуссии.
Ранее последствия ДТП с участием шести машин в Москве попали на видео.