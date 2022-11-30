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09:43, 30 ноября 2022
1 мин.

Последствия столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье попали на видео

Последствия столкновения электрички с грузовиком в Подмосковье попали на видео
Кадр: Telegram-канал "Что там в Москве?"

На видео попали последствия столкновения электрички с грузовиком в подмосковной Дубне. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» На кадрах видны сошедшие с путей вагоны поезда.

«По предварительным данным, водитель грузовика не убедился в безопасности совершаемого маневра и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», — сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В результате ДТП произошел сход вагонов подвижного состава. Организована проверка по факту случившегося.

По информации областного МЧС, на момент столкновения в электропоезде находились 30 пассажиров. Есть один пострадавший. По состоянию на 08:00 среды, 30 ноября, движение было восстановлено.

Ранее были названы самые опасные для мотоциклистов округа Москвы. Сообщалось, что с начала текущего года на территории города произошло 514 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта.

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