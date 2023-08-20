Последствия жесткой аварии на северо-востоке Москвы попали на видео

На опубликованных кадрах видно, что передняя часть кузова от удара сильно повреждена. Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек. У места происшествия в настоящий момент работают скорая и ДПС.

Ранее стало известно, что массовая авария с рейсовым автобусом в Подмосковье попала на видео.