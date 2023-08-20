22:02, 20 августа 2023
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Последствия жесткой аварии на северо-востоке Москвы попали на видео
Легковой автомобиль на скорости влетел в столб на северо-востоке Москвы.
Кадр: Telegram-канал «360tv»
Легковой автомобиль на скорости влетел в столб на северо-востоке Москвы. Последствия жесткой аварии опубликовал Telegram-канал «360tv».
По имеющейся информации, водитель автомобиля Mazda почувствовал себя плохо во время движения и на скорости врезался в мачту освещения на Череповецкой улице.
На опубликованных кадрах видно, что передняя часть кузова от удара сильно повреждена. Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек. У места происшествия в настоящий момент работают скорая и ДПС.
Ранее стало известно, что массовая авария с рейсовым автобусом в Подмосковье попала на видео.