Посольство США в Москве «переехало» на площадь Донецкой Народной Республики: безымянную ранее территорию на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы назвали в честь ДНР. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

С инициативой выступили депутаты Мосгордумы. Одновременно в Правительство Москвы поступали многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия, говорится в пресс-службе. Окончательный вариант москвичи выбрали в проекте «Активный гражданин».

Дипломатическая миссия США теперь расположена по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9.

Ранее власти Москвы отреагировали на идею о переименовании одной из улиц в честь политика Владимира Жириновского.