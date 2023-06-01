Россияне поспорили из-за объявления в московском дворе

Москвич разместил во дворе объявление о бессмысленности высшего образования у мусорящих людей. Фото таблички вызвало спор у пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы».

«В чем смысл твоего высшего образования, если ты бросаешь на улице мусор, который в конечном счете уберет человек без образования?» — написано на табличке. Мнения россиян в комментариях разделились.

Кто-то парировал, что именно бросающие мусор обеспечивают заработок дворникам. «Я даю ему возможность заработать. Если никто не будет мусорить, сократят вакансию и неизвестно, как сложится жизнь необразованного», «Для того и бросают, чтобы у людей без высшего образования тоже была работа», — написали они.

Другие фолловеры высказали гипотезу, что высшее образование и хорошее воспитание не связаны между собой. «Образование — это просто набор определенных знаний. И оно не гарантирует наличие у человека чести, совести, уровня культуры», «Причем тут образование? Культура и воспитание. Писал явно человек без образования», «Мусорят все: и с образованием, и без образования», — прокомментировали пост они.

Ранее «объявление Сатаны» на улице Подмосковья рассмешило пользователей сети.