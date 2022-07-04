Эксперт вспомнил о поставленных перед появлением Новой Москвы задачах

О поставленных перед появлением Новой Москвы задачах в беседе с «Мослентой» вспомнил заместитель директора Института Генплана Москвы Александр Колонтай.

По словам эксперта, главным событием, предшествовавшим появлению Новой Москвы, стал крупнейший международный конкурс, который проводил Институт Генплана. В конкурсе было три номинации: лучшая концепция развития Московской агломерации, лучшая концепция развития Большой Москвы и лучшая концепция формирования нового административного центра с выносом значительной части федеральных объектов из исторического центра города.

«Через месяц после подведения итогов конкурса перенос федерального центра на присоединенные территории был отменен, но на тот момент задачи были именно такие», — объяснил Колонтай. Он уточнил, что старт конкурса был объявлен в декабре 2011 года.

Ранее были названы плюсы и минусы жизни в Новой Москве. Историк архитектуры Александр Змеул, говоря о преимуществах ТиНАО, отметил, что новые районы в этой части столицы проектировались с нуля, что позволило избежать градостроительных ошибок.