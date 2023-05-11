Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег

Поставщики заявили, что будут митинговать, пока им не вернут все деньги. «Если надо. Мы палатки здесь разобьем!» — заявил один из них. Он отметил, что неполадки в компании случаются довольно часто — постоянно пропадает какой-то товар, происходят удержания денег, сбои в работе приложения и личного кабинета.

«И вот из-за того, что что-то опять не работает, у нас списали два миллиарда рублей. И нас еще выставляют мошенниками!» — отметил предприниматель Максим Громов.

Об украденных у Wildberries 654 миллионах рублей стало известно ранее в четверг, 11 мая.