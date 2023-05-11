Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег
Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже миллионов рублей.
В краже денег обвинили Wildberries поставщики маркетплейса, передает Baza. Они устроили митинг у офиса компании в БЦ «Демидов» и вызвали туда полицию.
По словам одного из пострадавших, у каждого из них украли по 80-100 миллионов рублей. Общий ущерб составил два миллиарда рублей, что в разы выше суммы, которую якобы потеряла компания из-за махинаций с рекламой.
Поставщики заявили, что будут митинговать, пока им не вернут все деньги. «Если надо. Мы палатки здесь разобьем!» — заявил один из них. Он отметил, что неполадки в компании случаются довольно часто — постоянно пропадает какой-то товар, происходят удержания денег, сбои в работе приложения и личного кабинета.
«И вот из-за того, что что-то опять не работает, у нас списали два миллиарда рублей. И нас еще выставляют мошенниками!» — отметил предприниматель Максим Громов.
Об украденных у Wildberries 654 миллионах рублей стало известно ранее в четверг, 11 мая.