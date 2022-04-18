Москвичам пообещали потепление

Потепление в Москве начнется с 19 апреля. Об этом ТАСС рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю будет преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», — сообщил синоптик.

По его словам, в течение недели температура в Москве будет в пределах 13-16 градусов, что соответствует климатической норме.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что погода до конца апреля в Москве будет неустойчивой.