Синоптик назвал дату прихода потепления в Москву

Дату прихода потепления в Москву назвал «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, оно ненадолго заглянет в столицу в предстоящую среду, 21 декабря.

Метеоролог уточнил, что в течение недели погода в городе будет изменчивой, и в понедельник, 19 декабря, в столицу сначала придут морозы. Ночью ожидается минус 10-15 градусов, а днем во вторник, 20 декабря, — минус 8 градусов.

В среду, по словам Шувалова, город накроет «вал теплого воздуха с запада», и в Москве будет уже нулевая температура. Ожидается мокрый снег или дождь.

В четверг и пятницу, 22 и 23 декабря, столбики термометров будут показывать около нуля градусов. Погода будет пасмурной, с небольшими осадками, уточнил синоптик.

В Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение в столице действует до 12:00 21 декабря. Аналогичное предупреждение действует на территории Московской области.

Ранее в Москве зафиксировали аномальное количество осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.