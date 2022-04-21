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Синоптик пообещал потепление жителям Москвы

Синоптик пообещал потепление жителям Москвы
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы потепление до 16 градусов на Пасху, 24 апреля. Об этом синоптик рассказал ТАСС.

В предстоящее воскресенье ожидается переменная облачность и погода преимущественно без осадков. Ночные температуры будут колебаться от 2 до 4 градусов тепла. А уже в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

Ранее москвичей предупредили о резком ухудшении погоды и сильном ливне в четверг, 21 апреля. Ожидается, что в городе выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков. Днем температура воздуха не превысит 10 градусов тепла.

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