Синоптик пообещал потепление жителям Москвы

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы потепление до 16 градусов на Пасху, 24 апреля. Об этом синоптик рассказал ТАСС.

В предстоящее воскресенье ожидается переменная облачность и погода преимущественно без осадков. Ночные температуры будут колебаться от 2 до 4 градусов тепла. А уже в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

Ранее москвичей предупредили о резком ухудшении погоды и сильном ливне в четверг, 21 апреля. Ожидается, что в городе выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков. Днем температура воздуха не превысит 10 градусов тепла.