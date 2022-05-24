Вильфанд спрогнозировал москвичам потепление

Москвичей ожидают холодные вторник и среда, но затем в столице потеплеет до 19 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам метеоролога, во вторник в Москве будет 7-12 градусов тепла, в среду — 12-13 градусов. При этом в четверг, 26 мая, воздух в столице прогреется до 15-19 градусов тепла, отметил Вильфанд.

Синоптик сообщил, что во вторник и среду температура будет отставать на целый месяц от климатической нормы и соответствовать апрелю. Холодная погода в городе обусловлена циклоном, где курсируют северный и северо-западный ветра.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что 29 мая в столице потеплеет до 20 градусов.