Синоптик спрогнозировал потепление до 23 градусов в Москве

До 23 градусов прогреется воздух в Москве в предстоящую среду, 20 сентября. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник, 18 сентября, в столице пройдет кратковременный дождь. Дневная температура составит 18-20 градусов тепла. Вторник, 19 сентября, пройдет без осадков с такой же температурой, а 20 сентября температурный фон в городе достигнет пиковых значений.

Теплая погода, по словам метеоролога, продлится до конца следующей недели. Вильфанд подчеркнул, что температура будет выше нормы на 4-5 градусов.

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