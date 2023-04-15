10:53, 15 апреля 2023
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Москвичам пообещали потепление на следующей неделе
Синоптик Вильфанд пообещал москвичам потепление до 18 градусов на следующей неделе.
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ
Потепление в Центральной России, в том числе и в Москве пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью РИА Новости он сообщил, что температура воздуха прогреется до 18 градусов тепла.
По словам специалиста, с понедельника по четверг в городе ожидается солнечная погода до плюс 14-18 градусов тепла. Во второй половине недели температура немного опуститься до 10-15 градусов тепла и пройдут небольшие дожди.
Ранее синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на Пасху.