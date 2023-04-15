Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Потепление в Центральной России, в том числе и в Москве пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью РИА Новости он сообщил, что температура воздуха прогреется до 18 градусов тепла.

По словам специалиста, с понедельника по четверг в городе ожидается солнечная погода до плюс 14-18 градусов тепла. Во второй половине недели температура немного опуститься до 10-15 градусов тепла и пройдут небольшие дожди.

Ранее синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на Пасху.