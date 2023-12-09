Синоптик назвал дату потепления в Москве

Дату потепления москвичам назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик рассказал, что повышение температуры ожидается в столице 11 декабря.

Так, в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, днем потеплеет до минус 3-9 градусов, сообщил метеоролог. При этом ожидается ветер до 7-12 метров в секунду и метель.

Сильных снегопадов при этом не ожидается, однако метель приведет к росту сугробов минимум до 45 сантиметров. Обычно такая высота характерна для конца зимы, отметил специалист.

Ранее метеоролог дал москвичам прогноз на новогоднюю ночь.