Потомков легендарного советского летчика выселили из подмосковного дома

Глава Следственный комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по публикации в телеэфире сюжета о выселения из дома в подмосковном коттеджном поселке Сосновый Бор потомков легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщает информационный центр СК России..

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в коттеджном поселке Сосновый Бор с дачи, которая более 80-ти лет назад постановлением Совнаркома СССР была предоставлена летчику-испытателю Герою Советского Союза Валерию Чкалову, судебные приставы без понятых осуществили выселение его внука, а также членов его семьи», — говорится в сообщении.

Процессуальную проверку поручено провести руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

О сложившейся ситуации родственники героя Советского Союза рассказали в телеэфире программы «Вести. Москва». По эти данным, судебные приставы без понятых выселили из подмосковного дома внука Чкалова Валерия и остальных членов семьи. Основанием послужило судебное решение в пользу коммерческой организации, которая приватизировала земельный участок. Фирма якобы отключила все коммуникации и внук летчика был вынужден жить в доме без электроэнергии, воды и канализации. Кроме того, после выселения семьи появились первые признаки уничтожения архива летчика.

Валерий Чкалов и его экипаж получили звания Героев Советского Союза и Ордена Ленина за 56-часовой перелет из Москвы на Дальний Восток, протяженностью 9375 километров в 1936 году.

В 1937 году экипаж Чкалова совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в американский город Ванкувер в штате Вашингтон. За этот рекорд летчик был награжден орденом Красного знамени и получил всемирную известность.

Валерий Чкалов погиб 5 декабря 1938 года при первом испытании нового истребителя И-180 на Центральном аэродроме.

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