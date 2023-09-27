02:20, 27 сентября 2023
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Повисший на заборе после ДТП автомобиль попал на видео в Подмосковье
Автомобиль повис на бетонном заборе после ДТП в Раменском.
После ДТП в Раменском городском округе на заборе повис автомобиль. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».
На кадрах видно, что машина перевернулась и зацепилась бампером за бетонное ограждение. На место выехали правоохранители. В результате аварии с «сальто-мортале» никто не пострадал, отметил источник.
Ранее ДТП с вылетевшим из салона авто на МКАД человеком попало на видео.