Повисший на заборе после ДТП автомобиль попал на видео в Подмосковье

На кадрах видно, что машина перевернулась и зацепилась бампером за бетонное ограждение. На место выехали правоохранители. В результате аварии с «сальто-мортале» никто не пострадал, отметил источник.

Ранее ДТП с вылетевшим из салона авто на МКАД человеком попало на видео.