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В Подмосковье двое мужчин подрались и повредили чужие припаркованные авто

В Подмосковье двое мужчин подрались и повредили чужие припаркованные авто
Кадр: Telegram-канал «Жк Самолет»

На территории жилого комплекса (ЖК) «Самолет» в подмосковных Люберцах произошла драка двух мужчин, в результате которой было повреждено три чужих припаркованных автомобиля. Видеозапись с места инцидента опубликовали в Telegram-канале ЖК.

«Три машины повредили, когда дрались», — объяснили очевидцы. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как сначала белый отечественный автомобиль подъезжает вплотную к припаркованной черной машине и вытесняет ее с места. «Выдвинув» транспортное средство на газон, мужчина уезжает.

Группа людей, наблюдавших за ситуацией, вернула авто на место, однако после этого произошла драка, в ходе которой один из конфликтующих уронил своего оппонента на асфальт.

«Вот из-за таких страдают нормальные жители района», «А приора-то крепкая, оказывается», — прокомментировали юзеры.

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