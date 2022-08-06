В Подмосковье двое мужчин подрались и повредили чужие припаркованные авто
На территории жилого комплекса (ЖК) «Самолет» в подмосковных Люберцах произошла драка двух мужчин, в результате которой было повреждено три чужих припаркованных автомобиля. Видеозапись с места инцидента опубликовали в Telegram-канале ЖК.
«Три машины повредили, когда дрались», — объяснили очевидцы. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как сначала белый отечественный автомобиль подъезжает вплотную к припаркованной черной машине и вытесняет ее с места. «Выдвинув» транспортное средство на газон, мужчина уезжает.
Группа людей, наблюдавших за ситуацией, вернула авто на место, однако после этого произошла драка, в ходе которой один из конфликтующих уронил своего оппонента на асфальт.
«Вот из-за таких страдают нормальные жители района», «А приора-то крепкая, оказывается», — прокомментировали юзеры.
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