В Подмосковье двое мужчин подрались и повредили чужие припаркованные авто

«Три машины повредили, когда дрались», — объяснили очевидцы. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как сначала белый отечественный автомобиль подъезжает вплотную к припаркованной черной машине и вытесняет ее с места. «Выдвинув» транспортное средство на газон, мужчина уезжает.

Группа людей, наблюдавших за ситуацией, вернула авто на место, однако после этого произошла драка, в ходе которой один из конфликтующих уронил своего оппонента на асфальт.

«Вот из-за таких страдают нормальные жители района», «А приора-то крепкая, оказывается», — прокомментировали юзеры.

Ранее группа вандалов изуродовала элитные автомобили в Москве и попала на видео.