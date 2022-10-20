Во «Вкусно — и точка» повысили цены на популярные позиции

Цены на некоторые популярные позиции повысили с четверга, 20 октября, в ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка». В пресс-службе компании РИА Новости рассказали, что цены поднялись на пять-десять процентов на шесть бургеров из меню.

«С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории "бургеры". Повышение затронет 6 позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов», — сообщили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Mash, это коснется бургеров «Биг спешл», который будет стоить около 290 рублей вместо 269, сэндвича «Гранд» — 175 рублей вместо 164 и классического гамбургера, цена за который с 55 рублей вырастет до 59. Подорожают и комбо-наборы с этими позициями.

Ранее во «Вкусно — и точка» появился аналог фирменного десерта «Макдоналдса».