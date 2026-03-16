Пожаловавшимся на крыс москвичам посоветовали самостоятельно решать проблему

Жителям ЖК «Юрлово» в Отрадном на севере Москвы, пожаловавшимся на крыс, посоветовали самостоятельно решать проблему, пишет Baza.

По словам жильцов, полчища крыс появились после того, как недалеко от домов построили эстакаду между Отрадным и Бибирево. При строительстве снесли гаражный комплекс, с этой территории, как утверждают москвичи, крысы перебежали в ближайший ЖК.

Грызуны проникают в дома и автомобили, грызут проводку. Один автовладелец показал перегрызенные провода в машине, а также новорожденных крыс под капотом. Также как минимум одного грызуна сняли в подъезде. При этом управа района и управляющая компания говорят, что решение проблемы находится не в их юрисдикции, поэтому жильцы должны решать ее самостоятельно.

В ноябре рассказывалось, что с похолоданием столичные водители все чаще находят крыс, которые залезают к теплому мотору, а заодно портят все, что могут, от проводки и обшивки до днища. В группу особого риска машины попадают, если стоят во дворе рядом с мусорными контейнерами или в темных неосвещенных местах.