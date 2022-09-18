Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 18 сентября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«Возгорание произошло на балконе квартиры, расположенной на шестом этаже. В настоящее время пожар ликвидирован. Один человек пострадал», — сказал представитель ведомства. Он также добавил, что пострадавший госпитализирован.