Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 18 сентября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
«Возгорание произошло на балконе квартиры, расположенной на шестом этаже. В настоящее время пожар ликвидирован. Один человек пострадал», — сказал представитель ведомства. Он также добавил, что пострадавший госпитализирован.
Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «Москва 24». Автор ролика рассказал, что пожар начался в доме на улице Демьяна Бедного. Он также уточнил, что сквозная планировка квартиры позволила распространиться дыму с двух сторон здания.
Ранее пожар на детской площадке на севере столицы попал на видео.