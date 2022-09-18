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14:02, 18 сентября 2022
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Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 18 сентября, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«Возгорание произошло на балконе квартиры, расположенной на шестом этаже. В настоящее время пожар ликвидирован. Один человек пострадал», — сказал представитель ведомства. Он также добавил, что пострадавший госпитализирован.

Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «Москва 24». Автор ролика рассказал, что пожар начался в доме на улице Демьяна Бедного. Он также уточнил, что сквозная планировка квартиры позволила распространиться дыму с двух сторон здания.

Ранее пожар на детской площадке на севере столицы попал на видео.

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